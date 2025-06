Cafetaria do PO.RO.S aposta na proximidade com as pessoas

Uma carta composta com produtos da região para dar aso à proximidade com as pessoas é o grande trunfo da nova gerência da Cafetaria do PO.RO.S, estabelecimento localizado no museu, com o mesmo nome, na avenida dos Bombeiros Voluntários, em Condeixa-a-Nova.

Vera Oliveira e Paulo Pechorro, também gerentes, desde 2018, do café do Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra), decidiram reabrir em março, a Cafetaria do PO.RO.S, espaço que esteve cerca de meio ano encerrado. Ambos com uma extensa experiência na área da restauração e hotelaria, partem aqui para uma nova aventura depois de se terem cruzado várias vezes.

“O Paulo foi meu formador na Escola de Hotelaria de Coimbra e posteriormente foi meu chefe no restaurante do Hotel Quinta das Lágrimas. Surgiu a oportunidade em 2018 de sermos sócios no Café TAGV e agora abraçamos a oportunidade de trabalhar nesta cafetaria icónica de Condeixa”, disse Vera Oliveira, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

