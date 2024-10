Cadeiras solidárias da Matobra rendem 30 mil euros

O leilão solidário das “Cadeiras do Curso de Vida da Matobra”, a favor da associação Pedrinhas, resultou no total 26,630 euros (+ IVA). Uma verba a que se juntaram 1.800 euros angariados durante o tempo que as cadeiras estiveram em exposição no Alma Shopping (entre 5 e 13 de outubro).

Feitas as contas, esta 4.ª edição da iniciativa solidária, totalizou um apoio de cerca de 30 mil euros para a Pedrinhas, uma cooperativa dedicada a apoiar crianças com doenças oncológicas ou outras igualmente graves, e as suas famílias.

O leilão das 58 cadeiras (o mesmo número de anos que a empresa completa este mês), que envolveu também a Prabitar, decorreu na passada sexta-feira, no Pavilhão Centro Portugal, em Coimbra, numa noite em se celebraram os seis anos da Pedrinhas e os 58 da Matobra.

“Hoje somos todos Pedrinhas. Pequenas Pedrinhas que se juntaram para construir um muro que proteja ou ampare as nossas crianças e famílias, sujeitas a estas doenças terríveis”, reconheceu José Carlos Martins, presidente do conselho de administração da Matobra,

“Deus manda-nos amar o próximo. E esta noite é uma manifestação muito poderosa dessa sua vontade. Estamos todos aqui para amar o próximo. As cadeiras – todas elas – envolveram na sua realização ou conceção centenas de pessoas, que contribuíram para esta causa nobre”, notou o empresário.

Uma ideia partilhada pelo diretor-geral da Matobra, José Guilherme Martins, ao lembrar que este atividade envolve “muitos amigos, muito trabalho”. “Mas o resultado enche-nos de orgulho”, afirmou.

Pode ler a notícia completa na edição do dia 21/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS