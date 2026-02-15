As buscas para encontrar o casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, que está desaparecido desde sexta-feira, foram suspensas por volta das 18:20, disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, os trabalhos de busca foram suspensos com o cair da noite e devem recomeçar na segunda-feira.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19:45 de sexta-feira.

Fonte da GNR explicou, ao início da manhã de hoje, que estariam empenhados nas buscas 13 militares da Guarda Nacional Republicana e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22:00 e retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas.

Pelas 19:00 de sábado, a GNR suspendeu os trabalhos, tendo estado envolvidos 14 operacionais e cinco viaturas, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra.

Segundo disse no sábado o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da Rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.