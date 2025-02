Basquetebol: Coimbra leva Portugal ao Europeu

Dois jogos, duas vitórias e qualificação garantida para o Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino. Uma qualificação inteiramente merecida e histórica já que é a primeira de sempre para a equipa nacional. Por isso, esta dupla jornada de Coimbra vai ser para sempre recordada como determinante… e feliz.

Ontem, o Pavilhão Mário Mexia, com muito público, foi mesmo o “sexto” jogador, emprestando um entusiasmo e um apoio invulgares à formação comandada pelo selecionador Ricardo Vasconcelos.

No final, a vitória sobre a Sérvia (57-40) tem especial sabor, já que a formação adversária tinha sido a única a bater as portuguesas. Para além disso, convém sublinhá-lo, a seleção balcânica é a 9.ª do ranking mundial FIBA, tendo mesmo sido campeã do EuroBasket, em 2015, e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (Brasil) em 2016.

