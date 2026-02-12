diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho

Barreiras no rio Velho, em Montemor-o-Velho, estão a ser reforçadas

12 de fevereiro de 2026 às 14 h05
Município de Montemor-o-Velho

A Proteção Civil informou hoje que está a ser reforçado um conjunto de barreiras no rio Velho, em Montemor-o-Velho, e que está a acompanhar a situação do Mondego em alerta máximo.

O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou que o rio Velho “está a ser reforçado com um conjunto de barreiras para que, se houver um problema nesse rio, não haja comprometimento da população de Montemor-o-Velho”.

Durante a conferência de imprensa que aconteceu na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), Mário Silvestre garantiu que estão “efetivamente a acompanhar tudo o que é possível e em alerta máximo” em relação ao Mondego.

Em risco significativo de inundação estão o rio Mondego, nas zonas de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho e Soure.

Autoria de:

Agência Lusa

