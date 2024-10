Bandeira verde pelo apoio às famílias premeia 16 concelhos da CIM Região de Coimbra

A bandeira verde, entregue pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis aos municípios com medidas de apoio às famílias, nomeadamente redução de tarifas da água ou apoios a agregados em fragilidade social, é este ano atribuída, a nível nacional, a 110 autarquias.

Na área abrangida pela CIM Região de Coimbra, 16 dos 19 concelhos vão receber a distinção. As autarquias de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Penacova, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares recebem a bandeira, algo que acontece há mais de três anos. Já a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra volta também a ser distinguida, recebendo a bandeira há menos de três anos.

Entre os concelhos que integram a CIM Região de Coimbra, apenas os municípios de Mortágua, Mira e Penela não foram agraciados na 16.ª edição da atribuição das bandeiras verdes de “Autarquia + Familiarmente Responsável”.

Entrega em Coimbra

A cerimónia oficial de entrega da bandeira verde aos 110 concelhos decorre esta quinta-feira, em Coimbra. A sessão está agendada para as 14H30, no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra.

De acordo com a informação divulgada pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, a Câmara de Cantanhede é uma das seis autarquias distinguidas há 16 edições consecutivas pelas políticas amigas das famílias.

De acordo com a mesma fonte, o distrito de Coimbra é o que tem mais concelhos distinguidos (15 em 17).Responderam ao inquérito 169 dos 308 municípios, “mais 20 do que na edição anterior”, sendo que esta atribuição é “relativa a dados reportados em 2023”.