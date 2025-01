Banco de Recursos de Cantanhede doou 1,6 milhões de bens em 18 anos

O Banco de Recursos Colmeia de Cantanhede doou, em 18 anos de funcionamento, mais de 1,6 milhões de bens a 1.380 famílias em situação de vulnerabilidade social, diretamente ou através de instituições de solidariedade, anunciou hoje o município.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Cantanhede frisou que aquela valência, criada em 2007, celebrou, na segunda-feira, o seu 18.º aniversário, “reafirmando o compromisso de apoiar na satisfação de necessidades básicas e secundárias de famílias e indivíduos referenciados pela rede social” daquele concelho do distrito de Coimbra.

“Esta resposta social presta ajuda solidária aos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade social, através da atribuição, gratuita, de bens novos ou usados em bom estado, doados pela comunidade, por particulares ou por empresas”, explicou, no comunicado, o município.

Indicou que através do Banco de Recursos são disponibilizados géneros alimentares não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, têxteis e vestuário, acessórios e calçado, equipamentos domésticos, eletrodomésticos, mobiliário ou brinquedos, entre outros bens.

Os artigos “destinam-se a indivíduos que revelem fragilidade económica e social, identificada e diagnosticada pelos técnicos de atendimento e acompanhamento social, de diferentes entidades” como a Câmara Municipal, Segurança Social, unidades de saúde ou instituições particulares de solidariedade.

De acordo com os dados hoje revelados, nestes 18 anos o projeto que visa ajudar a combater a pobreza em Cantanhede disponibilizou até dezembro de 2024 um total de 1,631 milhões de bens, dos quais mais de 736 mil “foram entregues diretamente a famílias necessitadas” e mais de 800 mil a entidades parceiras.

“Durante este período beneficiaram do Colmeia 1.380 famílias, correspondendo a mais de 3.000 pessoas”, notou.

O ano passado, ainda segundo a nota, entraram no banco 120.189 bens de diferentes tipologias, dos quais mais de 64 mil foram atribuídos diretamente a famílias e mais de 55 mil entregues a outras instituições.

“O trabalho que tem sido feito ao longo de 18 anos de existência do Banco de Recursos Colmeia destaca pilares como solidariedade, sustentabilidade, e resiliência social, que têm sido fundamentais para apoiar as famílias mais vulneráveis e promover um futuro mais justo e sustentável para a comunidade”, afirmou, citada no comunicado, a vereadora com o pelouro da Ação Social e Saúde do Município de Cantanhede, Célia Simões.

A autarca observou, no entanto, que apesar do volume de doações, “nem sempre é possível satisfazer todas as necessidades das famílias”.

“Atualmente, os bens mais procurados e que existem em menor quantidade são os eletrodomésticos e mobiliário, motivo pelo qual se faz um apelo solidário às pessoas e empresas, por forma a diminuir a pobreza neste segmento”, acrescentou Célia Simões.

O Banco de Recursos Colmeia é coordenado pela Divisão de Ação Social e Saúde do município, com funcionamento assegurado por duas colaboradoras, com o apoio de nove voluntários do Banco de Voluntariado de Cantanhede, com idades compreendidas entre os 65 e os 85 anos.