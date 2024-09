Autárquicas: PSD candidata professor Avelino Santos à Câmara de Condeixa-a-Nova

O PSD de Condeixa-a-Nova anunciou hoje o professor Avelino Santos, diretor do Agrupamento de Escolas do concelho, como candidato à presidência da câmara nas eleições autárquicas de 2025.

A escolha dos social-democratas para destronar o PS, que governa a autarquia desde as primeiras eleições democráticas (1976), assenta num perfil de “experiência, proximidade, humildade e competência”, sustenta a comissão política, em comunicado.

“Acho que posso dar um contributo diferente ao poder político pela maneiro como interpreto o poder local, o contacto que tenho com as pessoas e o conhecimento profundo do concelho, no qual passei muito anos a inteirar-me dos problemas”, disse à agência Lusa o candidato.

Segundo Avelino Santos, o PS já não dá respostas aos problemas do concelho, “que está em crescimento e é atrativo”, pelo que a sua candidatura “pode fazer mais e melhor” por um território que no futuro vai ter mais residentes.

Sempre muito ligado ao setor da educação, o candidato já liderou a Escola Bissaya Barreto, na Castanheira de Pera (distrito de Leiria), o Agrupamento de Escolas de Penela (distrito de Coimbra) e foi coordenador da Área Educativa de Coimbra, sendo desde 2020 diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.

Ao nível político, Avelino Santos já foi vereador do PSD na Câmara de Condeixa-a-Nova, entre 2001 e 2005, e deputado municipal entre 2013 e 2017, tendo sido também presidente da Comissão Política do PSD entre 2013 e 2016.

O futuro cabeça de lista do PSD esteve também na fundação da Confraria do Queijo do Rabaçal e foi dirigente da Santa Casa da Misericórdia local, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Comissão Fabriqueira da Paróquia de Condeixa-a-Nova.

Atualmente é presidente do Conselho Fiscal da Associação Ecomuseu e da Casa-Museu Fernando Namora e integra o Conselho de Ética e Fiscalização do Sindicato dos Professores da Zona Centro e o Conselho de Diretores do Centro de Formação Nova Ágora.