Autárquicas: CDU aposta em José Carneiro para resolver os problemas de Góis

O comerciante reformado José Carneiro encabeça a lista da CDU à presidência da Câmara de Góis, no interior do distrito de Coimbra, com o objetivo de resolver “os muitos problemas” do concelho, foi ontem anunciado.

“Estamos tão perto do litoral, mas parece que estamos a milhares de quilómetros, com tantas lacunas ao nível de acessibilidades, acesso à saúde e de oportunidades para os jovens se fixarem”, disse o candidato à agência Lusa.

Salientando que se candidata para “resolver problemas”, José Carneiro, de 78 anos, elencou como prioridades a rede viária, a saúde, o ambiente, a habitação e todas as questões relacionadas com a terceira idade.

Pode ler a notícia completa na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS