Autárquicas: BE candidata técnica da Segurança Social à Câmara de Condeixa-a-Nova

O Bloco de Esquerda vai candidatar a técnica superior da Segurança Social Paula Avelar à Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, nas próximas eleições autárquicas.

Segundo uma nota da Distrital de Coimbra do BE, Paula Avelar, 55 anos, tem uma vasta experiência no setor social e é uma alternativa sólida, determinada a construir um concelho mais coeso, justo e próximo das pessoas.

Licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior Bissaya Barreto e mestre em Sociologia – Políticas Locais e Descentralização, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a candidata desenvolveu uma carreira de mais de 25 anos na área da intervenção social.