Autarca de Soure diz que canal de rio que rebentou não está a afetar a população
DR
O presidente da Câmara de Soure disse que o rebentamento do canal de rega entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e a Granja do Ulmeiro (Soure) não está a afetar a população, estando a água a drenar para os campos.
“Rebentou no sítio menos danoso”, disse Rui Fernandes à agência Lusa, frisando que o canal rebentou “para o lado direito” do rio Mondego e a água “está a drenar para o campo”.
Segundo o autarca, “não há” pessoas afetadas.
“Ainda por cima, é antes da Granja do Ulmeiro e para o lado direito. Desse ponto de vista, até para a própria Granja do Ulmeiro, é mais favorável”, acrescentou.
