CIM Região de CoimbraSoure

Autarca de Soure diz que canal de rio que rebentou não está a afetar a população

12 de fevereiro de 2026 às 14 h08
DR

O presidente da Câmara de Soure disse que o rebentamento do canal de rega entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e a Granja do Ulmeiro (Soure) não está a afetar a população, estando a água a drenar para os campos.

“Rebentou no sítio menos danoso”, disse Rui Fernandes à agência Lusa, frisando que o canal rebentou “para o lado direito” do rio Mondego e a água “está a drenar para o campo”.

Segundo o autarca, “não há” pessoas afetadas.

“Ainda por cima, é antes da Granja do Ulmeiro e para o lado direito. Desse ponto de vista, até para a própria Granja do Ulmeiro, é mais favorável”, acrescentou.

Autoria de:

Agência Lusa

