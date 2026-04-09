Soure

Mulher atropelada em Soure fica em estado grave

09 de abril de 2026 às 07 h50
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Bombeiros Voluntários de Soure foram chamados ao local | Fotografia: DR

Uma mulher de 48 anos foi ontem atropelada por um veículo ligeiro na localidade de Quatro Lagoas, na União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, no concelho de Soure, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte dos Bombeiros Voluntários de Soure.

Na sequência do acidente, a vítima ficou com ferimentos considerados graves.

Os Bombeiros Voluntários de Soure foram acionados pelas 08H25 e, segundo a mesma fonte, a senhora, com 48 anos, sofreu politraumatismos e foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Daniel Filipe Pereira

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