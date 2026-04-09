Mulher atropelada em Soure fica em estado grave

Uma mulher de 48 anos foi ontem atropelada por um veículo ligeiro na localidade de Quatro Lagoas, na União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, no concelho de Soure, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte dos Bombeiros Voluntários de Soure.

Na sequência do acidente, a vítima ficou com ferimentos considerados graves.

Os Bombeiros Voluntários de Soure foram acionados pelas 08H25 e, segundo a mesma fonte, a senhora, com 48 anos, sofreu politraumatismos e foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

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