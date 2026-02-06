O presidente do município de Montemor-o-Velho apelou hoje à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para que reforce a estratégia de cheia controlada em vigor, permitindo baixar o caudal do rio Mondego, diminuindo a acumulação de água nos campos.

Em declarações à agência Lusa pelas 14:00, José Veríssimo notou que o plano de cheia controlada que vem sendo seguido há vários dias “tem funcionado”, nomeadamente para evitar males maiores, como o rompimento das margens do canal principal do rio Mondego, a exemplo do sucedido em 2001, cenário que, apesar das cautelas das autoridades e da população, não está afastado.

“Tenho vindo a dizer à APA que é preciso reforçar a estratégia, para ver se conseguimos baixar o nível 20 ou 30 centímetros, escoar a água que está acumulada e reabrir algumas estradas”, frisou o autarca.

