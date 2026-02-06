diario as beiras
Autarca de Montemor-o-Velho quer estratégia para baixar nível do Mondego

06 de fevereiro de 2026 às 15 h26
O presidente do município de Montemor-o-Velho apelou hoje à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para que reforce a estratégia de cheia controlada em vigor, permitindo baixar o caudal do rio Mondego, diminuindo a acumulação de água nos campos.

Em declarações à agência Lusa pelas 14:00, José Veríssimo notou que o plano de cheia controlada que vem sendo seguido há vários dias “tem funcionado”, nomeadamente para evitar males maiores, como o rompimento das margens do canal principal do rio Mondego, a exemplo do sucedido em 2001, cenário que, apesar das cautelas das autoridades e da população, não está afastado.

“Tenho vindo a dizer à APA que é preciso reforçar a estratégia, para ver se conseguimos baixar o nível 20 ou 30 centímetros, escoar a água que está acumulada e reabrir algumas estradas”, frisou o autarca.

Agência Lusa

  1. Manuel Madeira Gonçalves Góis diz:
    6 de Fevereiro, 2026 às 15:42

    Efetivamente é nestas situações que verificamos quem está ao lado das povoações. Muitos, por esse País fora, pensam em eleições e esquecem quem está sem casa e que perdeu todos os seus bens. Obrigado Sr. presidente.

    Responder

