diario as beiras
Montemor-o-Velho

Autarca de Montemor-o-Velho acusa APA de não deixar funcionar bombagem

08 de fevereiro de 2026 às 10 h52
0 comentário(s)
DR

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho acusou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de não deixar ligar a bombagem que permitiria retirar a água acumulada naquele município do Baixo Mondego, considerando “vergonhosa” a “inoperância” da autoridade ambiental.

Questionado pela agência Lusa sobre se a única bomba instalada nas comportas do Foja, a jusante de Montemor-o-Velho e da povoação da Ereira, já funciona – depois de as autoridades terem estado vários dias a tentar ligar o equipamento – José Veríssimo começou por dizer não querer falar sobre o assunto, classificando-o de “mais uma vergonha”, mas acabou por falar numa alegada “falta de autorização” da APA para “ligar” a bombagem.

“Infelizmente as pessoas continuam sentadas na cadeira e não querem resolver os problemas”, acusou o autarca.

No sábado, várias ruas do centro da vila de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, já estavam cortadas ao trânsito devido à subida das águas do Mondego.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de fevereiro

Seguro pede aos portugueses para irem votar e dizer “quem querem para Presidente”
08 de fevereiro

Autarca de Montemor-o-Velho acusa APA de não deixar funcionar bombagem
08 de fevereiro

Mais de 11 milhões chamados hoje a eleger sucessor de Marcelo
08 de fevereiro

Proteção Civil registava 150 ocorrências às 03H30

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
08 de fevereiro às 10h52

Autarca de Montemor-o-Velho acusa APA de não deixar funcionar bombagem

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
07 de fevereiro às 12h30

Mau tempo: Subida das águas no Mondego já atinge centro de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
07 de fevereiro às 11h33

Depois de 2001 não é qualquer cheia no Mondego que assusta a população de Ereira

0 comentário(s)