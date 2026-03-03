Autarca da Tocha pede “força musculada” para responder a vaga de crimes
O presidente da Junta da Tocha, José Manuel Cruz, pediu ontem, em conferência de imprensa, uma “força musculada” para responder à atual vaga de furtos e assaltos que se vem verificando na freguesia e em freguesias vizinhas de Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, desde a segunda quinzena de janeiro.
José Manuel Cruz esclareceu que exortou a GNR a aplicar uma “força musculada” junto de um acampamento para onde, segundo o autarca, apontam os indícios dos atos de criminalidade, e também através de policiamento de proximidade.
O presidente da junta, por outro lado, revelou que levou o assunto à Assembleia Municipal de Cantanhede. Naquele órgão autárquico, José Manuel Cruz anunciou que enviou uma comunicação sobre a vaga de criminalidade e das condições do acampamento a diversas entidades – Comando Territorial de Coimbra da GNR, câmaras de Montemor-o-Velho e Cantanhede, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, delegado de saúde e Ministério Público.
“Se não houver resposta no prazo de 15 dias, iremos voltar à carga”, afiançou.
Faltou o nosso bravo alcaide sugerir a criação de milícias para-militares decalcadas da Guarda da Revolução Iraniana para se começar a empreender um combate contra os insurgentes que andam por aí na ladroagem… a fazer concorrência a outros nobres gatunos cheios de pedigree que actuaram a partir de 15 de Outubro de 2017 à custa de quem já tinha visto arder tudo o que tinha…