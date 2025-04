Aulas foram dadas “às escuras”

O dia de segunda-feira ficou marcado por falta de energia no país inteiro, mas isso não foi sinónimo de menos aulas ou de “dia de folga” para os jovens estudantes do distrito de Coimbra.

Apesar de não haver energia, as escolas aproveitaram o maior período de exposição solar durante a tarde para manterem a lecionação das aulas, não sendo os jovens estudantes, desta forma, prejudicados.

Em Coimbra, na Escola Secundária Quinta das Flores, o dia de aulas funcionou em normalidade.

“Conseguiu-se dar aulas normalmente até às 18H00, hora a que acabaram as últimas aulas previstas”, esclareceu fonte da escola situada no centro da cidade de Coimbra.

Se em Coimbra não houve lugar a “gazeta” por parte dos jovens, também em Condeixa-a-Nova os alunos tiveram aulas.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o gabinete da Escola Secundária Fernando Namora, do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, garantiu que “houve aulas”.

“Não tivemos eletricidade, mas a luz solar deu para dar as aulas todas”, referiu fonte do gabinete.

