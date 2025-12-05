diario as beiras
Atletismo: São Silvestre “mais dura” bate recorde de inscritos

05 de dezembro de 2025 às 11 h45
DR

Mais de quatro mil pessoas estão inscritas na 47.ª edição da Corrida São Silvestre de Coimbra. No ano passado participaram três mil pessoas. Na caminhada de cinco quilómetros vão participar cerca de 600 pessoas.
“Este é o evento desportivo de rua mais participado em Coimbra e na Região Centro”, disse o diretor da prova e presidente da Associação Recreativa Casaense, Luís Gaspar, durante a apresentação do evento, que decorreu ontem no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Coimbra.
Vão participar atletas de 30 nacionalidades, de todos os distritos e ilhas, sendo que 40% dos corredores vêm de fora do concelho e cerca de 80% (3600) são atletas não federados.
Luís Gaspar assumiu que o percurso será diferente dos anos anteriores (ver caixa) e é “o mais duro” de sempre. Ao longo do trajeto serão colocados seis pontos de animação que irão oferecer “música e alegria” à prova.

Partida por blocos
A partida, agendada para as 18H30 (aquecimento 18H00), terá uma novidade. Os atletas vão arrancar divididos em três blocos. Na Box A partem os atletas com tempo inferior ou igual a 45 minutos, na Box B com tempo inferior ou igual a 55 minutos e na Box C com tempo superior a 55 minutos. Foi também anunciado um investimento “generoso” no reforço da iluminação da zona da meta e jardins adjacentes.

