Os atletas André Pereira (Santa Tecla), em masculinos, e Solange Jesus (Sp. Braga), em femininos, saíram vitoriosos da 47.ª S. Silvestre Coimbra, que incluiu a Caminhada e a Mini S. Silvestre.

Com 4.000 atletas na linha de partida, a prova, com partida e chegada na Rua Infanta D. Maria e organizada pela Escola de Atletismo de Coimbra/AR Casaense, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC), começou com os mais jovens a mostrarem a sua raça na Mini S. Silvestre.

Mas era a corrida principal que mais atenções atraía. E, aí, André Pereira, após o triunfo do ano passado, com as cores do Benfica, voltou a ser o mais rápido no exigente traçado de 10km, agora em representação da Santa Tecla.

“Encarei esta prova como um treino sem descurar, naturalmente, a diversão, porque as corridas são isso mesmo, além de a terminar em 29 minutos, se bem que o grande segredo foi enfrentar sem grande dificuldade os cerca de quilómetro e meio de subida e, obviamente, imprimir um ritmo mais acentuado desde a linha de partida”, disse André Pereira.

