Como forma de reconhecer o trabalho de quem diariamente cuida da floresta, a Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça entregou, esta terça-feira, à Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da Lousã (Góis) e à Comunidade Local dos Baldios de Vilarinho, 1600 quilos de substracto orgânico e placas de cuvetes (180 com 28 recipientes) para plantação de sementes.

Esta iniciativa surge após o incêndio de agosto que deflagrou na Serra da Lousã (Candal), e que consumiu vários hectares de floresta e registou um forte impacto negativo no coberto vegetal.

A cerimónia de assinatura de protocolo de colaboração e entrega dos materiais aconteceu, na terça-feira, na sede da associação, na Lousã, e contou com a presença da direção da Dueceira e representantes das referidas organizações.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS