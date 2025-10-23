diario as beiras
CIM Região de CoimbraLousã

Associações unidas na recuperação da Serra da Lousã

23 de outubro às 09 h34
0 comentário(s)
DR

Como forma de reconhecer o trabalho de quem diariamente cuida da floresta, a Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça entregou, esta terça-feira, à Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da Lousã (Góis) e à Comunidade Local dos Baldios de Vilarinho, 1600 quilos de substracto orgânico e placas de cuvetes (180 com 28 recipientes) para plantação de sementes.

Esta iniciativa surge após o incêndio de agosto que deflagrou na Serra da Lousã (Candal), e que consumiu vários hectares de floresta e registou um forte impacto negativo no coberto vegetal.

A cerimónia de assinatura de protocolo de colaboração e entrega dos materiais aconteceu, na terça-feira, na sede da associação, na Lousã, e contou com a presença da direção da Dueceira e representantes das referidas organizações.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de outubro

Óbito/Balsemão: Marcelo elogia contributo para a liberdade e democracia em discurso na missa
23 de outubro

Óbito/Balsemão: PSD terá sempre em Balsemão o seu militante número um – Montenegro
23 de outubro

PJ detém em Coimbra homem condenado em França por burla ‘online’
23 de outubro

Opiniãp: O País que dança à chuva

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraLousã
23 de outubro às 09h34

Associações unidas na recuperação da Serra da Lousã

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraLousã
22 de outubro às 10h54

Bombeiros Municipais da Lousã recebem nova viatura da autarquia

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraLousãMiranda do Corvo
22 de outubro às 10h50

Metro Mondego garante que inspeção ao ramal da Lousã será feita “nas próximas semanas”

0 comentário(s)

Lousã

CIM Região de CoimbraLousã
23 de outubro às 09h34

Associações unidas na recuperação da Serra da Lousã

0 comentário(s)
LousãVila Nova de Poiares
22 de outubro às 17h39

GNR deteve dois suspeitos de tráfico de droga na Lousã e Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraLousã
22 de outubro às 10h54

Bombeiros Municipais da Lousã recebem nova viatura da autarquia

0 comentário(s)