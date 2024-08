Arganil reabilita capela para criar núcleo museológico de arte sacra

O município de Arganil vai avançar com a reabilitação e refuncionalização da capela do Senhor da Agonia para a transformar no Núcleo de Arte Sacra do concelho, num investimento de quase 300 mil euros.

Segundo o contrato publicado na sexta-feira no Portal Base, o investimento de 277.617,48 euros, cuja empreitada deverá arrancar em breve, tem um prazo de execução de 240 dias.

“É um espaço na tutela do município que não é local de culto há muitos anos e aquilo que pretendemos é reabilitar aquilo que ainda é possível salvar”, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Luís Paulo Costa.

O autarca salientou que a intervenção pretende recuperar um conjunto de peças e altares, “que estão em muito mau estado”, e transformar o espaço num núcleo museológico.

De acordo com Luís Paulo Costa, o município de Arganil, em particular a vila sede do concelho, tem um espólio “muito significativo de arte sacra, que não é conhecido e que, nalguns casos, está guardado em locais pouco favoráveis à sua preservação”.

“Ao mesmo tempo que damos utilidade ao espaço que está devoluto e não tem qualquer tipo de utilização, queremos também ter uma nova dinâmica de mostrar arte sacra que temos do concelho”, sublinhou.

A intervenção é comparticipada, em parte, pelo Plano de Desenvolvimento Rural (PDR).