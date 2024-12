Arganil: Homenagem aos presidentes das Junta e Uniões de Freguesia

Em “reconhecimento e agradecimento por todo o trabalho desenvolvido em prol do serviço público, relembrando a importância da proximidade no poder autárquico democrático”, o município de Arganil homenageou os 101 presidentes das Juntas e Uniões de Freguesias do concelho, eleitos a partir de 1976, com a entrega de um diploma e um troféu.

Defendendo que “é um dever de todos prestar homenagem, reconhecimento e gratidão àqueles que dedicaram uma boa parte do seu tempo e das suas vidas ao serviço do bem comum, em todo o concelho”, Luís Paulo Costa destacou que foi “uma homenagem simples, mas carregada de um profundo respeito e reconhecimento”.

Apelando para que “o trabalho de todos os presidentes de Junta seja sempre lembrado, celebrado e continuado pelas gerações futuras”, o presidente da Câmara de Arganil, lembrando que, este ano, comemoram-se os 50 anos do 25 de Abril e os 48 do poder local democrático, recordou que “as eleições realizadas a 12 de dezembro de 1976 permitiram a eleição dos novos órgãos autárquicos, incluindo as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia, marcando o início da gestão local democrática, em Portugal”.

