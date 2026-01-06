A nova direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Argus, de Arganil, encabeçada por Tiago Mateus, encontra-se a “analisar a possibilidade de se encontrar o terreno adequado à instalação de um novo quartel, por contrapartida da venda dos terrenos adjacentes ao atual quartel”.

O anúncio foi feito na última Assembleia Geral desta associação, na qual foi aprovado o plano de atividades, bem como o orçamento para 2026, no valor de 1.168.000 euros.

Os responsáveis pelos Bombeiros de Arganil explicaram que “as atuais instalações, embora no centro de Arganil, estão dispersas por vários edifícios e por isso condicionam a prontidão operacional”.

“O parecer técnico da ANEPC, solicitado pela anterior direção, recomenda a solução de um novo quartel de acordo com a legislação em vigor, que concentre serviços, equipamentos, dormitórios, garagens e parada”, esclarecem.

