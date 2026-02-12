diario as beiras
CoimbraRegião Centro

Ana Abrunhosa admite possibilidade de “cheia centenária” em Coimbra e no Baixo Mondego

12 de fevereiro de 2026 às 21 h04
0 comentário(s)
DB-Daniel Filipe Pereira

Em conferência de imprensa, na Casa Municipal da Proteção Civil, em Coimbra, a presidente do Município de Coimbra, Ana Abrunhosa, admitiu a possibilidade de Coimbra e a zona do Baixo Mondego (concelhos Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da Foz) sofrerem, nos próximos dias, uma “cheia centenária”.

Ana Abrunhosa referiu que a Barragem da Aguieira “vai debitar toda a água que recebe, porque está no limite”. A autarca deixou o alerta para o aumento do “caudal do Ceira” e avisou que a Ponte-Açude pode vir a debitar entre “2500 a 3000 m3/s de água”

Se ocorrer a cheia centenária, a autarca referiu a possibilidade de cheias em zonas da baixa da cidade de Coimbra, Santa Clara, Casa do Sal ou Estação de Coimbra B são algumas das zonas que podem vir a ser afetadas.

Veja aqui um vídeo da Ponte-Açude, esta noite, por volta das 19H30

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Coimbra preparada para retirar mais 9.000 pessoas caso pico de cheia se confirme
12 de fevereiro

Todas as escolas do concelho de Coimbra encerradas na sexta-feira
12 de fevereiro

Ana Abrunhosa admite possibilidade de "cheia centenária" em Coimbra e no Baixo Mondego
12 de fevereiro

Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade

Coimbra

Coimbra
12 de fevereiro às 21h55

Coimbra preparada para retirar mais 9.000 pessoas caso pico de cheia se confirme

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
12 de fevereiro às 21h25

Todas as escolas do concelho de Coimbra encerradas na sexta-feira

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
12 de fevereiro às 21h04

Ana Abrunhosa admite possibilidade de “cheia centenária” em Coimbra e no Baixo Mondego

0 comentário(s)

Região Centro

CoimbraRegião Centro
12 de fevereiro às 21h04

Ana Abrunhosa admite possibilidade de “cheia centenária” em Coimbra e no Baixo Mondego

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
12 de fevereiro às 13h59

Qualidade da água fornecida aos municípios do centro litoral está assegurada

0 comentário(s)
NacionalRegião Centro
11 de fevereiro às 11h46

Massa de ar tropical poderá impedir chuva forte no Baixo Mondego

0 comentário(s)