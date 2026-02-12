Em conferência de imprensa, na Casa Municipal da Proteção Civil, em Coimbra, a presidente do Município de Coimbra, Ana Abrunhosa, admitiu a possibilidade de Coimbra e a zona do Baixo Mondego (concelhos Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da Foz) sofrerem, nos próximos dias, uma “cheia centenária”.

Ana Abrunhosa referiu que a Barragem da Aguieira “vai debitar toda a água que recebe, porque está no limite”. A autarca deixou o alerta para o aumento do “caudal do Ceira” e avisou que a Ponte-Açude pode vir a debitar entre “2500 a 3000 m3/s de água”

Se ocorrer a cheia centenária, a autarca referiu a possibilidade de cheias em zonas da baixa da cidade de Coimbra, Santa Clara, Casa do Sal ou Estação de Coimbra B são algumas das zonas que podem vir a ser afetadas.

Veja aqui um vídeo da Ponte-Açude, esta noite, por volta das 19H30