Mira

Ampliação de escola e construção de habitações avançam por 11 milhões de euros

23 de agosto às 12 h23
Do total de 11 milhões de euros, sete são para ampliação da Escola Secundária de Mira, com a construção de um novo bloco escolar e um novo pavilhão desportivo

A ampliação da Escola Secundária e a primeira fase da construção de 22 habitações na Videira Norte, ambas as empreitadas em Mira, vão avançar com um investimento total de 11 milhões de euros, informou o presidente da autarquia, Artur Fresco.
“Aprovámos em reunião de câmara duas adjudicações de empreitadas, somando cerca de 11 milhões de euros”, disse, através de uma nota nas redes sociais.
De acordo com o edil, “trata-se de quatro milhões de euros para a construção das habitações na Videira Norte e sete milhões para ampliação da Escola Secundária de Mira, com a construção de um novo bloco escolar e um novo pavilhão desportivo”.

Relativamente à questão da habitação, de recordar que a câmara já tinha lançado quatro vezes o concurso público para a construção das habitações, de tipologia T3 e T4, naquela zona do concelho, mas só agora há fumo branco.
“Processos desafiantes e exigentes, mas que finalmente vão ser uma realidade. Obrigado a toda a equipa pela dedicação e concretização”, salientou o autarca na nota.
O presidente da câmara explicou que esta é a primeira fase de um projeto em que serão construídas as 22 habitações num investimento de quatro milhões de euros e depois serão construídos os blocos de apartamento, por sete milhões de euros.
Para esta primeira fase, são 350 dias o prazo de execução.

Afonso Pereira Bastos

