diario as beiras
Economia

Alma Shopping transforma-se durante uma semana num salão de viaturas clássicas

09 de janeiro de 2026 às 13 h10
Fotografia: DR

O piso 0 do Alma Shopping acolhe de 12 a 18 de janeiro uma exposição de viaturas clássicas. Visitantes poderão desfrutar do design dos veículos bem como das suas histórias

A Praça Central do Alma Shopping, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, vai receber de 12 a 18 de janeiro uma exposição de viaturas clássicas, organizada pelo grupo Ingleses do Centro.

“Um convite a mergulhar na história e na elegância da engenharia automóvel britânica, onde tradição, design e paixão pelo automóvel se encontram”, refere a organização em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Ao longo da semana, visitantes de todas as idades poderão apreciar veículos que marcaram diferentes épocas, numa experiência que desperta curiosidade e fascínio, tanto em entusiastas e colecionadores, como no público em geral.

Entre os destaques da exposição estarão o Ford Capri 1600 (1971), o Bentley Continental GT (2012), o Jaguar Type E 2+2 (1969), o Austin Healey 3000 (1958), o Rolls Royce Silver Cloud (1967), o Austin 8 hire car (1979) e o Austin Healey Sprite (1968).

A exposição decorre no Piso 0, oferecendo uma experiência única para todos os visitantes e apaixonados por motores e automóveis, permitindo apreciar não apenas a estética dos veículos, mas também as histórias e curiosidades que cada modelo traz consigo.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

