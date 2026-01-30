A Associação de Futebol (AF) de Coimbra acaba de comunicar a suspensão de todos os jogos das competições distritais agendados para o período compreendido entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026.

Em causa estão as competições de futebol e de futsal, de todos os escalões.

“Esta decisão decorre da situação causada pela depressão Kristin que se manifestou e continua a manifestar das mais variadas formas por todo o distrito de Coimbra e no País”, lê-se em comunicado.

A AF Coimbra contactou, na quinta-feira, todos os clubes e apurou que “cerca de 90%” garantiriam condições para a realização dos jogos programados, apesar dos danos estruturais nas suas instalações desportivas. “Contudo, atendendo às previsões meteorológicas e ao impedimento de vias, que se prevê vir a piorar durante as próximos horas, como medida preventiva e por questões de segurança nas deslocações e utilização de recintos desportivos, de forma consciente, decide-se pelo cancelamento de todos os encontros previstos para este período”, acrescenta o documento.