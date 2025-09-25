diario as beiras
Cantanhede

Acidente em Ançã provocou ferimentos graves a um homem

25 de setembro às 14 h49
0 comentário(s)
Foto DB - Ana Catarina Ferreira

Um acidente entre uma viatura ligeira e um motociclo em Ançã, no concelho de Cantanhede, provocou esta tarde ferimentos graves a um homem.

De acordo com populares que estavam nas imediações, o choque foi de tal forma violenta que a mota foi para fora da estrada, em direção ao pinhal envolvente.

O acidente deu -se na Estrada Municipal 574 que liga São João do Campo a Ançã por volta das 13H50.

No local estiveram os Bombeiros de Cantanhede e a GNR.

Autoria de:

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de setembro

Habitação: Renda moderada com máximo de 2.300 euros e sem limites municipais - Governo
25 de setembro

Programa escolar conclui que sintomatologia depressiva afeta 41% dos adolescentes
25 de setembro

Assembleia Municipal de Coimbra aprova moção contra genocídio na Palestina
25 de setembro

Acidente em Ançã provocou ferimentos graves a um homem

Cantanhede

Cantanhede
25 de setembro às 14h49

Acidente em Ançã provocou ferimentos graves a um homem

0 comentário(s)
Cantanhede
24 de setembro às 10h45

Incêndio numa oficina em Cantanhede provoca um ferido

0 comentário(s)
Cantanhede
19 de setembro às 10h14

Colisão em Cantanhede provocou três feridos

0 comentário(s)