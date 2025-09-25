Um acidente entre uma viatura ligeira e um motociclo em Ançã, no concelho de Cantanhede, provocou esta tarde ferimentos graves a um homem.

De acordo com populares que estavam nas imediações, o choque foi de tal forma violenta que a mota foi para fora da estrada, em direção ao pinhal envolvente.

O acidente deu -se na Estrada Municipal 574 que liga São João do Campo a Ançã por volta das 13H50.

No local estiveram os Bombeiros de Cantanhede e a GNR.