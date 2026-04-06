Académica divulga preços dos bilhetes para o regresso a casa frente ao líder

06 de abril de 2026 às 20 h22
Académica procura voltar aos triunfos no próximo domingo frente ao líder

A Académica divulgou há momentos os preços dos bilhetes para o jogo contra o Amarante que irá ser disputado no próximo domingo, às 19H00, a contar para a Liga 3. Este jogo marca o regresso a casa depois de três jornadas consecutivas a jogar fora.

Sócios com quotas em dia, crianças até aos 16 anos e estudantes de capa e batina terão entrada gratuita.

Para os restantes adeptos os preços variam entre os cinco (bancada nascente/poente inferior) e os dez euros (bancada nascente/poente superior).

Este será um desafio importante para os estudantes visto que podem alcançar o líder Amarante em caso de vitória.

 

Texto de:Afonso Pereira Bastos

Últimas

06 de abril

Buarcos já conhece calendário para o Campeonato Elite de Futebol de Praia
06 de abril

Despiste na A1 em Condeixa faz três feridos
06 de abril

Académica divulga preços dos bilhetes para o regresso a casa frente ao líder
06 de abril

Homem detido em Alvaiázere após queima autorizada se ter descontrolado

Académica divulga preços dos bilhetes para o regresso a casa frente ao líder

Liga 3: Guimarães despejou gelo na euforia da Académica

Derrota em Guimarães tira a liderança à Académica

Buarcos já conhece calendário para o Campeonato Elite de Futebol de Praia

Académica divulga preços dos bilhetes para o regresso a casa frente ao líder

Francisco Ordonhas e Maria Salgado dominaram as ondas na Figueira da Foz