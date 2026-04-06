Académica divulga preços dos bilhetes para o regresso a casa frente ao líder
Académica procura voltar aos triunfos no próximo domingo frente ao líder
A Académica divulgou há momentos os preços dos bilhetes para o jogo contra o Amarante que irá ser disputado no próximo domingo, às 19H00, a contar para a Liga 3. Este jogo marca o regresso a casa depois de três jornadas consecutivas a jogar fora.
Sócios com quotas em dia, crianças até aos 16 anos e estudantes de capa e batina terão entrada gratuita.
Para os restantes adeptos os preços variam entre os cinco (bancada nascente/poente inferior) e os dez euros (bancada nascente/poente superior).
Este será um desafio importante para os estudantes visto que podem alcançar o líder Amarante em caso de vitória.