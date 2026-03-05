diario as beiras
Desporto

Académica anuncia novo lote de bilhetes para deslocação ao terreno do Varzim

05 de março de 2026 às 17 h00
DR
Depois de anunciar, durante a manhã, que os bilhetes destinados para o setor de visitante no Estádio do Varzim SC estavam esgotados, a Académica anunciou, há instantes, que já se encontra disponível um novo lote de bilhetes.
Nas redes sociais, através de uma publicação, a Briosa informa “que já se encontra disponível na loja oficial da Académica um novo lote de bilhetes para o setor de visitante no Estádio do Varzim SC”.
Desta forma, a Académica endereça à direção do Varzim “um agradecimento institucional pela sensibilidade e colaboração na abertura de um novo setor para a nossa massa adepta, permitindo que mais estudantes acompanhem a equipa neste importante desafio”.
A Briosa termina dizendo que “a venda de bilhetes nas bilheteiras do estádio, no dia do encontro, está estritamente dependente da existência de sobrantes deste lote”, uma vez que “não há forma de assegurar a disponibilidade de venda no local de outra forma, pelo que se recomenda vivamente a compra antecipada em Coimbra para garantir a entrada no estádio em dia de jogo”
O duelo está marcado para as 18H00 do próximo sábado, 7 de março..

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

