A saúde na época de Inverno

Plano de contingência de inverno

Ligue Antes, Salve Vidas

Agora que estamos a entrar na época fria do Inverno vamos ser confrontados com as doenças respiratórias nomeadamente a gripe e a COVID e outros problemas respiratórios mais comuns.

Torna-se importante que todos adotem medidas preventivas e em especial aqueles que são portadores de doenças de risco tais como doentes diabéticos, pessoas com doenças pulmonares e com doenças cardíacas crónicas.

As medidas de prevenção são várias, tais como a vacinação, cuja campanha está a decorrer especialmente dirigida aos idosos e aos portadores de doenças crónicas.

Outra medida importante é a higiene das mãos, especialmente se estivermos numa fase de doença com tosse ou espirros é absolutamente necessário lavar frequentemente as mãos com água e sabão.

É também importante proteger com máscaras adequadas se estivermos doentes ou se nos encontrarmos em locais com grande quantidade de pessoas, não esquecendo às vezes as próprias festas familiares.

É necessário evitar mexer com as mãos no nariz, na boca e de uma forma geral em todas as situações que possamos estar em contacto com objetos contaminados nomeadamente casas de banho públicas ou o corrimão das escadas rolantes.

Nos nossos locais de trabalho devemos também ter cuidado desinfetando todos os objetos que sejam utilizados por várias pessoas tais como teclados, maçanetas, etc.

Por fim também é importante que quando estamos doentes permanecermos em casa restringindo as nossas saídas apenas ao indispensável para evitarmos contaminar outras pessoas.

Se contrairmos uma destas doenças e os sintomas se tornaram importantes tais como febre, tosse, dor de garganta e congestão nasal, dores musculares e cansaço então deveremos contactar o nosso Médico de Família, eventualmente o farmacêutico e em caso de necessidade o SNS 24.

Recordo que está a ser implementado na região de Coimbra e concelhos próximos o plano de contingência de inverno que irá monitorizar o aumento das doenças respiratórias, implementando no âmbito da ULS Coimbra as medidas necessárias para uma resposta eficaz no atendimento aos doentes nesta fase crítica do ano.

Encontra-se também a ser implementado o projeto Ligue Antes, Salve Vidas.

Com este projeto procura-se evitar o recurso aos serviços de urgência hospitalares pelos doentes com pouca gravidade que podem ser atendidos nos cuidados de saúde personalizados, permitindo assim um atendimento mais rápido e eficaz nos serviços de urgência para aquelas situações de gravidade significativa pois que continua a haver uma parte significativa de utentes com pouca gravidade clínica que se dirigem diretamente aos hospitais onde apenas deveriam estar os casos que necessitam de cuidados rápidos e dedicados pela sua gravidade.

Com a implementação desse plano apenas serão aceites doentes referenciados pelo INEM/CODU, SNS 24, Centros de Saúde e médicos ou clínicas privadas ou sociais com informação devidamente fundamentada.