8.ª edição do Rally Legends arranca amanhã para três dias de festa

O Rally Legends vai para a estrada amanhã, dia 25 de outubro, e promete animar todo o fim de semana, os amantes de rali, que passará pelos concelhos da Mealhada, de Mortágua e de Penacova

No evento, vão estar reunidos carros e pilotos, nacionais e europeus, dos míticos anos 70, 80, 90 até aos dias de hoje num percurso emocionante em torno da serra.

O espetáculo automóvel está garantido, em terras Mondego-Bussaco, com o limite permitido de participantes atingido, através de cerca de 60 equipas nacionais e internacionais e de alguns dos pilotos mais conhecidos do mundo dos ralis.

Casos disso são Adruzílio Lopes, piloto três vezes campeão nacional, Rui Madeira, o primeiro piloto de rali português a conquistar um título de rali da FIA, Cláudio Nóbrega, José Jarimba, ícones dos ralis da Madeira, e Frank Kelly, piloto irlandês que, nos últimos anos, marca presença no Legends.

A estes juntam-se diversos pilotos nacionais e de vários países da europa com os seus míticos automóveis de cores garridas, os especiais Datsun, Toyota Starlet, Fiat, Citroen, Ford Anglia, NSU TT, Ford Escort, Datsun, entre outros. No Rally Legends, os veículos até 1983 são designados como “Legends Históricos”, mas também há espaço para outros veículos que ocupam as categorias de Legends Míticos, Sport e Open/ Show, sempre sob o olhar atento dos espectadores.

A festa do desporto automóvel invade o Luso e os concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova com o público a acorrer às provas e troços, alguns históricos do Rali de Portugal, como o Troço dos Cinco Caminhos, na zona de Penacova. Do programa destacam-se os 5 troços nos dias 26 e 27, no contexto da Serra do Bussaco, e ainda os momentos de exibição das máquinas ao público em ambiente citadino.

“O Rally é mais que uma prova desportiva, é uma prova social culturalmente interessante, com um palmarés invejável e com pilotos que vêm para competir, contar as suas histórias e divertirem-se. Vamos ter veículos lendários, com uma história brutal, que atraem pessoas, atrai público que acaba por pernoitar e permanecer no território”, refere Diogo Ribeiro, do Clube LusoClássicos, organizador da prova, que conta com apoios dos Municípios da Mealhada, de Mortágua e de Penacova, bem como da Turismo Centro Portugal.