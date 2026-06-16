Metro Mondego reforça operação do metrobus durante São João na Lousã

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Metro Mondego vai reforçar a operação do serviço metrobus durante as Festas de São João da Lousã 2026. De acordo com a empresa, “esta medida pretende responder ao aumento esperado da procura e assegurando melhores condições de mobilidade para residentes e visitantes da região”.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que o reforço da oferta será implementado no troço suburbano entre as estações Vale de Açor e Lousã Estação, com o seguinte plano de operação: no dia 20 de junho (sábado), o serviço irá funcionar entre as 19H00 e as 01H00, com frequência de 30 minutos em ambos os sentidos.

Já no dia 21 de junho (domingo), o serviço funciona das 13H00 às 19H00, com frequência de 30 minutos, em ambos os sentidos. No mesmo dia, mas das 19H00 às 00H00, as viagens ocorrem com uma frequência de 15 minutos em ambos os sentidos.

Por fim, nos dias 23 e 24 de junho (terça e quarta-feira), o serviço será reforçado entre as 20H00 e as 01H00, com frequência de 15 minutos, em ambos os sentidos.

Com este reforço, a Metro Mondego “pretende garantir um serviço mais cómodo, frequente e ajustado às necessidades de deslocação durante um dos eventos de maior afluência da região”.

Fora destes períodos, mantêm-se os horários regulares previstos para o serviço de sábado e domingo.