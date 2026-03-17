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CoimbraFigueira da Foz

13 detidos por condução em estado de embriaguez

17 de março de 2026 às 09 h00
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O Comando Distrital da PSP de Coimbra efetuou 13 detenções no último fim de semana (dias 14 e 15 de março) relacionadas com condução em estado de embriaguez.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança precisa que as detenções envolveram detidos 11 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 59 anos. “Submetidos ao teste de alcoolemia, os suspeitos acusaram taxas de álcool no sangue que variavam entre 1,21 e 2,06 gramas por litro”, acrescenta o comunicado policial.

Segundo o documento, 12 detenções foram efetuadas em diferentes artérias da cidade de Coimbra (11 no sábado e uma no domingo), e a outra na Figueira da Foz (na manhã de sábado).

| Pode ler a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

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