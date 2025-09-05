Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard
O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu hoje a 13.ª etapa da Volta a Espanha, no lendário Alto de L’Angliru, à frente do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), que segurou a liderança.
João Almeida completou em 4:54.15 horas (média de 41,3 km/h) os 202,7 quilómetros da tirada, entre Cabezón de la Sal e o Alto de L’Angliru, que subiu na companhia de Vingegaard, segundo classificado, com o mesmo tempo.
O ciclista português, de 27 anos, continua no segundo lugar da classificação geral, mas reduziu o atraso para o dinamarquês para 46 segundos, graças às bonificações, enquanto o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) ocupa a terceira posição, a 2.18 minutos do líder.
No sábado realiza-se a 14.ª etapa da Volta a Espanha de 2025, entre Avilés e o Alto de La Farrapona, na extensão de 135,9 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria, a última a coincidir com a meta.