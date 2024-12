Virada Gandaresa em Cadima, Cantanhede, promove três dias de cultura e comunidade

A associação cultural Lúcia-Lima organiza de dia 27 a dia 29, em Cadima, no concelho de Cantanhede, a Virada Gandaresa, com três dias de música, tertúlias e atividades comunitárias para todas as idades.

A terceira edição do evento conta com concertos de Quelle Dead Gazelle, Maquina e Sfistikated, entre outros, num programa que inclui um almoço comunitário, leitura de contos, tertúlia de poesia, concerto para bebés e DJ sets, afirmou à agência Lusa o presidente da Lúcia-Lima, João Gil.

A programação da Virada Gandaresa inclui ainda um debate sobre cidadania e sustentabilidade, uma oficina de tricô e uma tertúlia sobre agricultura.

“É uma festa, uma celebração de final de ano como se fosse uma compilação do que fazemos ao longo do ano, direcionada para todos os públicos”, salientou.

A maior parte dos nomes incluídos no cartaz já passaram pelo espaço da Lúcia-Lima no passado, que tem programação cultural regular ao longo do ano, notou João Gil.

Segundo o responsável, além da aposta em nomes mais conhecidos, a Virada Gandaresa é também palco para mostrar “artistas emergentes locais”, que nesta edição serão Tomás Toscano Organ Trio, Lavra e Fugue.

Além da programação, haverá também, ao longo de três dias, um “mercadinho permanente”, com produtos representativos da zona da Gândara, disse João Gil, referindo que haverá ainda uma recolha de bens não perecíveis para serem oferecidos a famílias desfavorecidas da freguesia de Cadima.

A Virada Gandaresa conta com o apoio da Câmara de Cantanhede, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Junta de Freguesia de Cadima, Crédito Agrícola, Antena 3 e Super Bock.

De acordo com João Gil, o evento tem crescido, assim como o apoio recebido, o que permite ter já “alguma dimensão” e trabalhar para “fazer uma melhor festa para o ano”.