Violência doméstica: Pulseira eletrónica para homem de 20 anos em Viseu

Um homem de 20 anos ficou com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar da companheira, na sequência de agressões a essa mulher de 29 anos, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa do Comando Distrital de Viseu da PSP, os polícias detiveram no sábado um homem de 20 anos pela prática do crime de violência doméstica.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Viseu, que lhe aplicou como medida de coação o uso de pulseira eletrónica e a proibição de se aproximar da vítima.

A PSP revelou que, após a receção de uma comunicação “de que estariam a ocorrer agressões entre um casal”, dirigiu-se ao local e aí “verificou que a vítima, de 29 anos de idade e do sexo feminino, encontrava-se a sangrar pela boca”.

A vítima “referiu que tinha sido agredida pelo companheiro que se encontrava ainda junto da mesma, sendo prontamente detido” pelos polícias.