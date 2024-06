Vinália promove vinhos de Penela e Terras de Sicó durante dois dias

O lançamento da Confraria dos Vinhos das Terras de Sicó e um espetáculo musical com Clemente integram a 14.ª edição da Vinália, um evento que decorre em Penela entre sábado e domingo.

Desta vez, a organização distribui os diferentes momentos da Vinália por duas localidades vitivinícolas do concelho: Alfafar e Podentes, no primeiro e no segundo dia, respetivamente.

“Com este evento, pretendemos promover o que de melhor se faz em Penela no que aos vinhos das Terras de Sicó diz respeito”, disse hoje o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira Santos, à agência Lusa.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Podentes, no distrito de Coimbra, introduziram no programa “novas iniciativas, como o ‘sunset’ e o concurso, para incentivar o aumento do número de produtores certificados”.

“É inspirado numa tradição romana de evocação da deusa Vénus para celebrar as boas colheitas. Agora, queremos celebrar e promover o bom vinho que aqui se produz”, referiu o autarca.

Nesta edição da Vinália, estão em destaque, no domingo, em Podentes, a entronização dos primeiros confrades da Confraria dos Vinhos das Terras de Sicó, às 10:30, e o espetáculo de encerramento do artista Clemente, às 20:00.

O evento inclui ainda degustações, um arraial, animação de rua e um mercado de agricultura familiar e tradicional.

“No seu todo, a Vinália contribui para criar atratividade e convidar as pessoas a visitar o concelho de Penela e a freguesia de Podentes no fim de semana”, de acordo com Eduardo Nogueira Santos.