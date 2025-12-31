O presidente da Câmara da Lousã afirmou ontem estar convicto que a elevada procura gerada pela entrada em funcionamento do metrobus vai normalizar e que este sistema de mobilidade irá funcionar como “uma verdadeira alternativa ao transporte automóvel”.

Victor Carvalho falou ao DIÁRIO AS BEIRAS após uma reunião com a administração da Metro Mondego, durante a qual foram abordadas várias questões, entre elas os atuais constrangimentos provocados pela elevada procura, por parte da população, para viajar no metrobus.

Metro Mondego disponível para melhorar

O autarca da Lousã, eleito pelo PSD nas últimas eleições autárquicas, sublinhou que “a administração da Metro Mondego está consciente dos constrangimentos que têm existido e totalmente disponível efetuar os ajustes que se revelem necessários”.

