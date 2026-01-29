diario as beiras
Figueira da Foz

Ventos fortes não pouparam Serra da Boa Viagem na Figueira da Foz

29 de janeiro de 2026 às 16 h19
DB/Jot'Alves

Os ventos fortes associados à depressão Kristin arrancaram árvores no parque florestal Manuel Alberto Rei, na Serra da Boa Viagem, embora as autoridades ainda não tenham conseguido avaliar a situação naquele espaço natural da Figueira da Foz.

Durante a manhã de hoje, a agência Lusa constatou que os acessos à zona central do parque florestal, nomeadamente junto ao chamado Canto dos Eucaliptos, Vale dos Cedros, capela de Santo Amaro e miradouro da Bandeira estão cortados ao trânsito.

O corte da circulação foi feito, à saída da povoação da Serra da Boa Viagem, para oeste, por uma fita da Proteção Civil, colocada a toda a largura da estrada. Já nos restantes acessos, quer pela via que passa pelo Abrigo da Montanha, rua Vale de Frades (na povoação de Vais, na encosta sul) ou pela encosta norte, no final da subida de Quiaios, as estradas estão cortadas, sem avisos, por pinheiros ou eucaliptos de médio porte, caídos e atravessados naquelas vias.

Autoria de:

Agência Lusa

