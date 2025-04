“Vamos ter a residência de estudantes pronta a 30 de setembro”

“A promessa é que vamos ter a residência para estudantes em Oliveira do Hospital pronta no dia 30 de setembro”, revelou ontem Jorge Conde, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), durante a tomada de posse da presidente Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH), Vera Cunha.

Com o objetivo de finalizar a obra a tempo do arranque do ano letivo 2025/2026, Jorge Conde antecipou a data de conclusão da obra de 15 de outubro para 30 de setembro.

“Explicámos ao empreiteiro a necessidade de finalizarmos a intervenção mais cedo. Os quartos são alugados ao semestre e se não o conseguirmos logo para o primeiro já só voltamos a alugar em fevereiro. Aquela residência mesmo que seja toda alugada a bolseiros, traz um rendimento aos serviços de Ação Social de 10 mil euros por mês. Portanto, se não alugarmos em setembro vamos perder 100 mil euros num ano. Quero acreditar que vamos conseguir”, sublinhou Jorge Conde.

O responsável pelo IPC refere que ao longo dos anos, nos vários investimentos que realizou, este é o que está a trazer menos problemas. “Felizmente tivemos sorte com o empreiteiro. Dos mais de 30 milhões de euros que investimos em obras, esta é a primeira vez que tudo corre bem, pelo menos até ao momento”.

