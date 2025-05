Urbanização da Camela terá 12 novas habitações com investimento de 1,9 milhões de euros

O Município de Penela vai contar com 12 novos fogos habitacionais, na Urbanização da Camela (lote 12), para habitação acessível para as famílias da classe média.

“A intervenção insere-se na estratégia municipal de promoção da habitação acessível para as famílias da classe média, contribuindo para a retenção dos munícipes que assim encontrarão mais oferta habitacional e atração de novos residentes para o concelho”, sublinha o comunicado da autarquia penelense.

Com recurso a fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a intervenção está orçada em 1,9 milhões de euros e será liderada pela empresa Conway, Lda.

