Universidade de Coimbra premeia projetos desenvolvidos por mulheres nas TIC

O Departamento de Engenharia Informática (DEI) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra vai premiar seis projetos académicos, criados e liderados por mulheres, no ramo das tecnologias da informação e comunicação (TIC), em Portugal.

“De modo a promover o talento feminino e a importância da diversidade e da inclusão das mulheres no ramo das TIC, o projeto ‘Inspira-Balance’ organizou esta iniciativa nacional de reconhecimento, visibilidade e premiação de projetos criados e liderados por mulheres nas TIC, ativas na academia, a nível nacional, contando com o apoio da Universidade de Coimbra [UC] e financiamento do First Foundation Project, promovido pela Feedzai Lda.”, revela a UC numa nota hoje divulgada.

O prémio “Founding Inspiring Futures” 2024 será entregue na quarta-feira, no DEI, e as premiadas receberão um vale FNAC no valor de 500 euros (1.º prémio), 250 (2.º) e 150 euros (3.º).