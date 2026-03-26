A Universidade de Coimbra (UC) voltou a destacar-se na mais recente edição do QS World University Rankings by Subject, divulgado esta semana, ao figurar entre as melhores instituições de ensino superior mundiais em 29 áreas de estudo.

O prestigiado ranking, que avalia as universidades de acordo com a sua reputação académica, produção científica e reputação entre empregadores, aponta a UC como a melhor instituição nacional em cinco destas áreas e coloca-a no top 150 mundial nas categorias Engenharia Petrolífera e Estudos Clássicos & História Antiga.

Além destas duas áreas de estudo, a Universidade de Coimbra classifica-se também como a melhor instituição de ensino superior nacional na Antropologia, na Arqueologia e no Direito – figurando no top 3 nacional em 20 disciplinas. Estes resultados – com a maioria das áreas de saber a integrar no top 300 mundial – consolidam o posicionamento da UC no ranking anual elaborado pela analista global de ensino superior Quacquarelli Symonds (QS). Nesta edição, a UC melhora o posicionamento em 11 categorias e é classificada pela primeira vez noutras quatro: Antropologia, Estudos Clássicos & História Antiga, Geografia e Política e Relações Internacionais.

O QS World University Rankings by Subject faz a análise comparativa independente do desempenho de cerca de 2.000 universidades de todo o mundo, em 55 áreas de saber de cinco grandes áreas de conhecimento (Artes & Humanidades, Engenharia & Tecnologia, Ciências da Vida, Ciências Naturais e Ciências Sociais & Gestão). Esta edição é liderada, a nível global, pela Universidade de Harvard (EUA), primeira classificada em 14 das disciplinas avaliadas.