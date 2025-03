Universidade de Coimbra empenhada em apoiar atletas estudantes de alta competição

A Universidade de Coimbra (UC) iniciou hoje a segunda edição da UC Sports Week, este ano com enfoque na necessidade de a instituição ter equipas multidisciplinares que acompanhem os atletas de alto rendimento em diferentes áreas.

A iniciativa, que “veio para ficar”, na edição de 2025 foca-se na ambição da UC de ter uma equipa multidisciplinar que apoie os atletas estudantes, principalmente de alta competição, em questões como lesões, nutrição ou análise de performance, afirmou o reitor da Universidade, Amílcar Falcão, na cerimónia de abertura do evento.

Este “é um tema bastante relevante para aquilo que é a nossa presença na comunidade da nossa unidade de apoio ao alto rendimento no ensino superior”, sublinhou.

A UC Sports Week vai decorrer entre hoje e sexta-feira, destacando a importância do desporto e, apesar de estar voltada para a questão dos atletas de alto rendimento, também inclui diversas atividades para toda a comunidade académica, nos polos da UC.

A semana de atividades “não se destina apenas ao alto rendimento”, e sim “a transmissão de valores relacionados com o desporto, valores humanos, de saúde mental, de qualidade de vida”, defendeu Amílcar Falcão, em declarações aos jornalistas.

Ligado ao tema da mobilidade sustentável e saudável, a manhã de hoje foi também marcada pelo início de uma viagem de bicicleta, que decorre entre hoje e 21 de maio, ligando quatro universidades europeias envolvidas no projeto “Cycling Campus & City 3Cs”.

A iniciativa, financiada pela Comissão Europeia, teve início há três anos e culmina agora com a viagem que liga a UC, a Universidade Camilo Jose Cela (em Madrid, em Espanha), Université Paul-Valéry-3 (Montpellier, França) e a Università degli Studi di Torino (Turim, Itália).

O projeto, liderado pela UC, fomenta a utilização de bicicletas como meio de transporte, promovendo a mobilidade sustentável e estilos de vida saudáveis em instituições de ensino superior e na sociedade.

A primeira etapa do percurso teve início hoje, na Universidade de Coimbra, e terminará no dia 06 de abril, em Espanha, com a participação de dez ciclistas, entre investigadores, alunos e docentes da UC.

A fase seguinte começa a 09 de maio, em Espanha, e termina no dia 14 do mesmo mês, com a chegada a França, de onde parte um grupo no dia 16 de maio, com chegada a Itália agendada para o dia 21, encerrando assim a rota e o projeto.

As duas últimas etapas realizam-se sem os ciclistas portugueses.

“A Universidade de Coimbra continua com o seu compromisso com o desporto nas suas diferentes vertentes, desde a alta competição até a atividade física, ao lazer”, vincou Amílcar Falcão, na cerimónia.

Já o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, defendeu que, com o Cycling Campus & City 3Cs, “mais uma vez, a Universidade de Coimbra reforça a sua visão, alinhando o desporto à responsabilidade ambiental”.

“O seu empenho é de tal forma evidente que detém o título de instituição de ensino superior mais sustentável do país”, realçou.

Sobre a programação da UC Sports Week, Pedro Dias destacou o “Ciclo de conferências – A multidisciplinaridade do apoio ao aluno-atleta” e considerou que a Universidade de Coimbra tem sido exemplar no apoio aos seus atletas estudantes.