Unidade de saúde de Arganil a concurso por sete milhões de euros

A construção do novo Centro de Saúde e Serviço de Urgência Básica (SUB) de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, está a concurso, pela segunda vez, com o valor base de sete milhões de euros.

O aviso do concurso, publicado hoje em Diário da República, estabelece o dia 27 de abril como prazo limite para a entrega das propostas.

O primeiro concurso público, lançado em fevereiro, que tinha como preço base 5,3 milhões de euros, ficou deserto e obrigou à revisão dos valores da empreitada, explicou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, Luís Paulo Costa.

O futuro edifício, que vai substituir as atuais instalações, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como prazo de execução 540 dias.

“Os prazos do PRR para a conclusão dos trabalhos (30 de junho de 2026) estão apertados, mas acredito que vai ser possível concluir a empreitada dentro do limite”, disse Luís Paulo Costa.

O autarca considerou que o mais difícil é gerir as capacidades do mercado, nomeadamente se há empresas disponíveis para a execução das obras, que “é a questão crítica”.

As novas instalações vão situar-se numa zona mais acessível, à entrada de Arganil, junto à Capela de São Pedro, em terreno adquirido pelo Município, onde outrora funcionou uma fábrica de resina.

A população abrangida pelo Centro de Saúde é de 12.191 utentes.

A SUB de Arganil, que integra a Rede Nacional de Emergência e Urgência, tem uma ampla abrangência territorial, servindo maioritariamente os concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital, Tábua, Góis e parte dos de Pampilhosa da Serra e de Penacova (todos no distrito de Coimbra), devido à proximidade geográfica.