União 1919 apresenta-se amanhã frente ao Pampilhosa

Com uma nova equipa técnica e algumas caras novas no plantel, o União 1919 apresenta-se aos sócios e adeptos este sábado, às 17H00, em Taveiro, frente ao Pampilhosa.

O plantel “está fechado, pelo menos para já”, garante o treinador, Eduardo Martins, confiante no grupo que tem à disposição. É um misto de experiência com juventude” que está “a absorver ao máximo as ideias diferentes do novo treinador”.

“Também me estou a tentar adaptar à forma de trabalhar deles e a criar uma simbiose para tirarmos o maior partido do potencial deste plantel”, afirma Eduardo Martins.

O treinador aponta “à manutenção” como “principal objetivo da época” e “assim que possível, refazer objetivos”.

Para já, a postura é cautelosa, porque “nesta fase ainda não dá para perceber bem [o que valem os adversários] porque fazem muitas experiências”. “Agora o foco tem sido assimilar os nossos comportamentos”, acrescenta o técnico.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS