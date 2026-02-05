A presidente da Câmara de Coimbra disse hoje que uma centena de operacionais está a monitorizar de forma permanente as sete zonas de risco de inundação no concelho, garantindo vigilância até dia 11 de fevereiro.

“A ideia é que se façam permanentemente, dia e noite, reconhecimento e rondas, apoio à população, apoio na colocação de lonas no telhados e também fazer a interação com a GNR, a PSP e com a Polícia Municipal”, afirmou Ana Abrunhosa, numa conferência de imprensa, em Coimbra.

Entre os 100 operacionais, estão Bombeiros Sapadores de Coimbra, com o apoio de elementos de corporações de Tábua, de Mortágua ou da Mealhada, além de fuzileiros e elementos do Exército, divididos por três setores ao longo das margens do rio Mondego.

