Uma centena de artesãos certificados de todo o país na Feira da Mealhada

Uma centena de artesãos certificados de todo o país vão marcar presença na Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, que propõe também espetáculos de Gabriel o Pensador, D.A.M.A e Gisela João, revelou hoje a Câmara Municipal.

“Vamos ter um dos maiores eventos da Mealhada ligados ao artesanato, mas também aos espetáculos, com artistas nacionais e internacionais. O certame terá entre 90 a 100 artesãos, de todo o país”, destacou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

A Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada vai decorrer de 07 a 15 de junho, no centro da cidade, com propostas para a toda a família.

Concertos e espetáculos, no palco principal e palco coletividades, mostra de artesanato, área de gastronomia e tasquinhas, espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, oficinas e atividades diversas compõem a programação para nove dias.

Durante a conferência de imprensa de apresentação, o autarca explicou que este evento, com um orçamento na ordem dos 300 mil euros, visa levar pessoas ao centro da Mealhada e “dar-lhe vida”.

“Esta é uma grande festa para toda a comunidade local, um encontro de pessoas de todo o concelho e de confraternização”, acrescentou.

A feira de entrada gratuita irá manter o figurino do último ano, crescendo do jardim Municipal para a Avenida 25 de Abril, com artesanato, gastronomia e zona de espetáculos.

O artesanato ocupará a área do Jardim Municipal, tal como o palco de coletividades, estando previstas cerca de duas dezenas de artesãos do concelho.

Pela primeira vez estarão na Mealhada as Camisolas Poveiras, representadas por Aurora Handmade, bem como os brinquedos tradicionais, com Rui Alburitel, de Ourém; os vidros e cristais da Marinha Grande, com trabalhos elaborados pelo casal Fátima & Vitor Palhinha; e ainda a Casa dos Matarranhos, cerâmica em redução, por Sérgio Amaral, de Mangualde.

O certame contará ainda com a presença de artesãos de Barcelos, cidade da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, classificada como cidade Criativa no domínio do Artesanato e das Artes Populares, bem como da Associação de Artesãos de Marco de Canaveses, com um conjunto diverso de artigos, dos mais tradicionais aos mais contemporâneos. Já António Adauta, de Viseu, leva quadros a ponte de Arraiolos, inspirados nos mosaicos romanos.

As nove tasquinhas e barraquinhas de petiscos, de associações do concelho, situar-se-ão junto ao edifício dos Paços do Concelho, enquanto os espetáculos principais voltam a ocorrer na Praça do Choupal, com artistas e bandas locais a anteceder as atuações de artistas nacionais e internacionais.

No primeiro dia sobe ao palco principal a fadista Gabriela, seguindo-se o espetáculo “Para sempre Marco”, em homenagem a Marco Paulo.

No dia seguinte, a noite é das bandas finalistas do festival Termómetro, criado em 1994 pelo radialista Fernando Alvim, e que vai já sua 29.ª edição.

Já a 09 de junho sobem ao palco principal o projeto local Electrik Band e The Legendary Tiger Man, enquanto no dia seguinte terá lugar o festival de Folclore, de tarde, e a noite começa com Francisco Saldanha, seguindo-se Augusto Canário.

PAMA e Chico da Tina atuam em 11 de junho, Leonor Quinteiro e Gisela João no dia 12, Xandinho e Gabriel o Pensador no dia 13, e a banda local Sede Bandida e os D.A.M.A. no dia 14.

O último dia será dedicado ao samba, com a atuação das quatro escolas de samba – Batuque, Mangueira, Real Imperatriz e Tijuca, seguindo-se a banda de música brasileira Grupo Forrobodó.