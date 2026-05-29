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Uma boleia para as Portas do Inferno

29 de maio de 2026 às 11 h10
José Luís Santos
Autor
José Luís Santos

Após um pequeno almoço no hotel que se resumiu a duas fatias de salame frito com um ovo estrelado, pão e chá, procuro a gare de autocarros em Ashgabat, a capital do Turquemenistão. Tenciono dormir em pleno deserto Karakum, em Darvazza, nas chamadas “Portas do Inferno”, nome dado pelos locais a uma cratera assente num campo de gás natural que arde ininterruptamente desde 1971. Os geólogos soviéticos que descobriram esse espaço optaram por queimar o gás nocivo de metano que dali saía para a atmosfera, pensando que tal duraria apenas uns dias, mas há já meio século que ele dá vida à chama imensa deste buraco com 69 metros de diâmetro e 30 de profundidade.

 

– Precisa de ajuda? – pergunta-me Edjesh, uma mulher de meia idade num inglês fluentíssimo. Escreveu-me as indicações para mostrar aos motoristas e pagou-me também o táxi para uma outra estação de onde sairia afinal o transporte que precisava.

 

O condutor reúne sete passageiros no seu monovolume e arrancamos. Reina um ambiente de boa camaradagem, mesmo com as minhas diplomáticas recusas em ajudar a esvaziar a adega portátil de garrafas de vodka que trouxeram consigo.

 

Ultrapassamos um veículo do Mongol Rallye, a mítica prova motorizada que parte de Praga e termina em Ulan Bator, cuja regra de ouro é ter um carro que custe menos de 1000€. Foi o primeiro de uma dezena, pelo que percebi que todos iriam dormir no mesmo sítio que eu. Mais à frente, peço ao motorista para parar o carro e me deixar no meio do nada, onde suponho que seria a cortada para o meu destino.

 

Surgem adolescentes de mota a oferecer os seus préstimos, mas declino o negócio. Aguardo pela chegada dos primeiros concorrentes e faço parar uma equipa de sicilianos para que me levassem. Como tinham o carro cheio de provisões e peças sobresselentes, desenrascámo-nos à boa maneira mediterrânica.

Segui, assim, na bagageira do velho Seat Ibiza com o corpo meio fora pois a porta teria de ir aberta para eu ali caber enquanto me banhava naquele pó que descolava do deserto.

 

Chegámos à famosa cratera. Ali comi a melhor refeição da viagem, uma pasta confecionada pelos italianos num petromax, à luz dos frontais. A tudo isto, juntei uma noite dormida na mala do carro, com pernas esticadas para um avançado, sob a estrelas e aconchegado por aquele bafo que parece que vinha do centro da Terra.

 

E do inferno se fez céu.

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