Figueira da Foz: ULS do Baixo Mondego investe 5,1 ME para relocalizar e reequipar serviço de imagiologia

03 de novembro às 17 h25
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego vai investir 5,1 milhões de euros (ME) para relocalizar o Serviço de Imagiologia do Hospital Distrital da Figueira da Foz, num novo espaço equipado com tecnologia de ponta.

De acordo com o concurso publicado hoje em Diário da República, aquela estrutura vai despender 3,6 ME (com IVA) para a aquisição, instalação e obras associadas à colocação de equipamentos de Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computorizada (TAC).

O procedimento concursal prevê ainda cerca de 1,5 ME (com IVA) para a relocalização e requalificação completa do Serviço de Imagiologia, criando condições adequadas à instalação destes novos equipamentos.

Fonte do gabinete de comunicação da ULS do Baixo Mondego disse hoje à agência Lusa que o investimento global de 5,1 milhões de euros será financiado em 3,8 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa nota escrita, a mesma fonte adiantou que o novo Serviço de Imagiologia ficará localizado no piso -1 do Hospital Distrital da Figueira da Foz (distrito de Coimbra), contíguo ao Serviço de Urgência, “o que permitirá um circuito direto entre ambos e eliminará a necessidade de utilização de elevadores no transporte de doentes urgentes”.

“Esta solução assegura maior rapidez e eficiência no atendimento, especialmente em situações críticas”, refere o documento.

A intervenção inclui a instalação de uma Ressonância Magnética 3 Tesla e de uma Tomografia Computorizada de alta-definição, “equipamentos de última geração que permitirão aumentar a capacidade de diagnóstico e a qualidade da imagem, contribuindo para decisões clínicas mais precisas e céleres”.

Para a administração da ULS do Baixo Mondego, “a relocalização do Serviço de Imagiologia representa um avanço estratégico na modernização tecnológica e na melhoria do circuito assistencial hospitalar, reforçando a capacidade de resposta do Serviço de Urgência e a qualidade dos cuidados prestados”.

O prazo para a apresentação de propostas termina na próxima segunda-feira.

A execução dos trabalhos e aquisição dos equipamentos devem estar concluídos no espaço de oito meses após a consignação.

Autoria de:

Agência Lusa

